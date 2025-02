Steyrer haben sich seit dem Mittelalter selbst verteidigt

Dieser Tage exerziert das Steyrer Bürgercorps im Schlossgraben wieder mit Gewehren, die für scharfe Munition untauglich sind und bei der Salve nur laut krachen. Es gibt ein Jubiläum zu feiern: Vor 25 Jahren wurde die Bürgerwehr wiedergegründet, nachdem sie 1938 von den Nazis verboten und ausgelöscht wurde.

"Wir widmen uns heutzutage natürlich nur noch Traditionspflege und karitativen Tätigkeiten", sagt Wolfgang Hack, der über die Geschichte des Bürgercorps eine Festschrift verfasst hat und selbst einst als Rekrut bei der Musterung für das Bundesheer untauglich geschrieben wurde. Die Uniformen und der Drill dienen jetzt dazu, Kampf- und Opferbereitschaft der Bürgerwehr in Erinnerung zu halten, die lange Zeit als Polizei und Militär für Ordnung sorgte und die Stadt verteidigte. 1380 ist gleichsam das Geburtsjahr des Bürgercorps, als sich Männer aus der Stadt aufmachten und die Truppe unter Herzog Albrecht II. verstärkten, die einem Raubritter aus Leonstein, der die ganze Gegend terrorisierte, den Garaus bereitete. Herzog Albrecht belohnte die bewaffneten Steyrer Bürger, "die bei dieser Belägerung Hülff und Beistand" geleistet hätten.

Mehrmals mussten die wehrhaften Steyrer die Türken von ihren Stadtmauern abwehren – mit Erfolg, die Stadt fiel nie. Nur als Napoleon mit seiner Armee den ganzen Kontinent überrannte, musste das Bürgercorps mit den siegreichen französischen Truppen kollaborieren und für sie Verwundete transportieren und Lebensmittel requirieren. "Hätten sie das nicht getan, dann hätten die Franzosen brutal die Bevölkerung ausgeplündert", sagt Hack.

Im Jahr 1874 wurde auch das Steyrer Bürgercorps endlich mit Hinterladern aufgerüstet, die Gewehre verkaufte Waffenfabrikant Josef Werndl als Ehrensache zum absoluten Freundschaftspreis. Werndl trug selbst mit Stolz den Uniformrock des Bürgercorps und bekleidete den Rang eines Oberstleutnants, sein Bruder Leopold Werndl war als Major ebenfalls im Stab. Am 30. August brachen im Steyrerdorf und im Ennsdorf Krawalle los, bei denen Arbeiter der Waffenfabrik aufbegehrten. Bürgermeister Moritz Crammer bestellte am nächsten Tag den Kommandanten des Bürgercorps ein: "Sie erhalten eine Weisung, mit der Bürgergarde, nöthigenfalls unter Anwendung der Feuerwaffe, die aufrührerische Menge in der Sierningerstraße zu zerstreuen", befahl der Rathausmann. Das Geheiß des Bürgermeisters brachte die Bürgerwehr an den Rand der Auflösung, "sie weigerte sich, auf die eigenen Leute zu schießen", sagt Hack. Tatsächlich wurde auf die Arbeiter kein einziger Schuss abgegeben.

Das Bürgercorps feiert am Samstag, 1. März, ab 9 Uhr die Wiedergründung vor 25 Jahren mit einer Ausstellung im Haus Enge Gasse 16, Vorführungen und Konzert der Stadtkapelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.