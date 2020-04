Steyrer Gemeinderat tagt wegen Coronavirus im Stadtsaal

Die nächste Gemeinderatssitzung in Steyr am 7. Mai verheißt großes Theater. Wegen der Corona-Pandemie übersiedelt das Stadtparlament in den Stadtsaal beim Stadttheater in der Stelzhamerstraße, wo sich die Bühne für große Tourneeproduktionen befindet.

Auch wenn bis zum Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung die Ausgangsbeschränkungen gelockert sein werden, ändert sich nichts daran, dass Versammlungen, wenn überhaupt, nur unter großen Sicherheitsauflagen abgehalten werden können. Der große Saal ist weitläufig genug, um ihn so zu bestuhlen, dass die Mandatare mit ausreichendem Sicherheitsabstand Platz nehmen können, um die Gefahr einer Ansteckung auszuschließen.

Besucherplätze für Zuhörer der Sitzung wird es aber keine geben. "Nur wer beruflich dabei sein muss, kann eingelassen werden", sagt Magistratssprecher Michael Chvatal, "das sind die Mitglieder des Gemeinderats, zuständige Beamten und Journalisten".

Die Öffentlichkeit bleibt aber insofern nicht ausgeschlossen, als sie ein Kameraauge auf die Sitzung werfen darf. Das Regionalfernsehen RTV wird die Sitzung live ab 14 Uhr im Internet auf einem Streamingkanal auf der Homepage der Stadt unter www.steyr.gv.at übertragen. Danach wird die Sitzung in der Mediathek zum Nachsehen gespeichert und abrufbar sein.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at