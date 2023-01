Steyrer fordern ihre Sonntagsruhe ein

Bei einer Sternfahrt kommen morgen wieder Corona-Leugner aus allen Himmelsrichtungen nach Steyr, um zum zweijährigen "Jubiläum" der "Sonntagsspaziergänge" mit Trommelwirbel und Lautsprechermusik vom Stadtplatz loszumarschieren. Die Feierstimmung wird nicht auf die Bevölkerung übergreifen, den meisten Bewohnern entlang der Marschrouten reicht es. Die Bürgerbewegung "Yes We Care" und andere Gegner der von Rechtsradikalen unterwanderten Umzüge, die vor dem Neutor und dem Roten Brunnen als Gegengewicht Mahnwache stehen, haben jetzt Transparente, Plakate und Pickerl aufgelegt, die sich die Bewohner für ihre Fenster, Türen und Auslagen abholen können. Ein bekannter Steyrer Grafiker hat gratis Sujets entworfen, auf denen ein Mensch den Finger auf die Lippen legt und sich Ruhe am Sonntag ausbittet. "Sei kein Lärmflegel!", "Spar dir plumpe Parolen!" und "Spazieren geht leise!" steht als Slogans auf den Werbeträgern.

Für die Gemeinderätin der Grünen, Ruth Pohlhammer, die sich privat bei der Menschenrechtsplattform "Yes We Care" engagiert, geht es zunächst darum, endlich ein Zeichen gegen die Lärmwalze zu setzen, mit der die Steyrer Bevölkerung bei den Protestzügen überrollt werde. Nur zaghaft und sehr selten hat die Steyrer Polizei bisher Bagatellstrafen verhängt, wenn die Lärmmessungen jenseits der ohnedies großzügig gezogenen Grenze von 85 Dezibel ausschlugen. Pohlhammer geht es bei den Transparenten, mit denen künftig möglichst viele Häuser entlang der Protestmärsche beflaggt werden sollen, vor allem aber um die Vermittlung wichtiger Inhalte: "Es ist einfach bedenklich für unsere Demokratie, wie sich hier Rechtsextremisten unter unzufriedene Menschen mengen können, um ihre gefährlichen Ziele zu verfolgen." Auf Videos, die im Einklang mit den Veranstaltern auf You-Tube gestellt wurden, wurde etwa gefordert, "dieses Dreckspack der Regierung" in "ein Arbeitslager" zu verschleppen. Gegen die "Sonntagsspaziergänge" sind bereits Bürgermeister Markus Vogl (SP) sowie die Stadträte Katrin Auer (SP) und Michael Schodermayr (SP) offen aufgetreten. FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl dagegen marschiert fast jeden Sonntag mit.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr