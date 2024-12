Steyrer Flusswelle: Investor gerät in die Schusslinie der Gegner

Der Ton rund um die Errichtung einer künstlichen Flusswelle für Surfer im Wehrgrabenkanal wird schärfer. Nun ist Investor Jörg Veigel zwischen die Fronten geraten. Er hat die einstige "Bausünde" Zeugstätte III unmittelbar vor dem FH Campus und dem Museum Arbeitswelt abreißen lassen und will hier ein Bürohaus samt Bistro errichten. Im Zuge dessen soll durch die Verlegung einer bestehenden Wasserstufe auch die Welle entstehen.

In einem Schreiben der Bürgerinitiative "Rettet den Inneren Wehrgraben" an ihn heißt es, dass er mit seinem Projekt Denkmalschutz sowie Natur- und Umweltschutz aufs Gröbste verletzen und den Anrainern, jenen, die den Wehrgraben erst zu einem lebenswerten Stadtteil gemacht hätten, Lebensqualität rauben wolle. Es sei empörend und skrupellos, solch ein aberwitziges "Projekt mitten in eine ruhige Wohngegend knallen zu wollen". Er habe mit Klagen zu rechnen und: "Die Entscheidung für die Zukunft, ob Sie ein guter Nachbar oder eine Persona non grata im Wehrgraben sein wollen, liegt bei Ihnen."

Veigel schreibt in seiner Antwort an Erich Zeindlhofer, der das Schreiben verfasst haben dürfte, dass er die Emotion der einstigen Wehrgrabenretter durchaus spüre, er aber der Meinung sei, dass "man mit Polarisierung, Falschinformation und Drohungen keine Lösungen finden kann". Er stehe für eine Weiterentwicklung des Wehrgrabens und befürworte die Flusswelle. "An dieser Stelle war über Jahrhunderte Wasserkraft genutzt worden, wovon heute nur mehr der Wasserfall und die verfallenen Fludern zeugen. Die Reaktivierung der Wehranlage widerspricht nicht dem Denkmalschutz, sie erfüllt den ursprünglichen Sinn der Sohlstufe mit neuem Leben." Der Wehrgraben sei in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Schmuddeleck geholt worden und nun ein Vorzeigemodell. "Eine Surfwelle wäre eine weitere Bereicherung."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner