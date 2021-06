In der alten Lebzelterei in Windischgarsten wurden einst aus Honigteig Herzen gebacken und mit Zuckerguss mit Liebessprüchen verziert. Derartige Eintracht herrschte bei den Worten nicht mehr, die über die Zukunft des Bürgerhauses gewechselt wurden, das die Familie Dallhammer 1908 der Gemeinde zum Geschenk gemacht hatte. Die VP hatte sich mit der FP und der Bürgerliste FÜRWI schon vor der vergangenen Gemeinderatssitzung darauf verständigt, den Leerstand, so gut es geht, zu verkaufen.