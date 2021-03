Steyrer Crossläufer gewannen vier Mal Landesgold

Am vergangenen Samstag wurde die Freiluftsaison der Läuferinnen und Läufer in Attnang-Puchheim gestartet. Unter strengsten Covid-Richtlinien gingen die Landesmeisterschaften im Crosslauf über die Bühne. Bei diesem Auftakt der Freiluftsaison setzte sich das Team des LAC Amateure Steyr stark in Szene. Insgesamt wurden gleich elf Medaillen – viermal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze – retour in die Eisenstadt gebracht.

"Die Voraussetzungen waren alles andere als perfekt", sagt Friedrich Steinparz, Obmann des LAC, "alle Athleten mussten den ganzen Winter über solo trainieren. Ein Training in der Gruppe mit Trainern war nicht möglich." Zudem sei bei der Landesmeisterschaft auch das starke Masters-Team des LAC nicht am Start gewesen, da es Corona-bedingt heuer keine Masters-Wertung gab. Steinparz: "Der Medaillenspiegel würde sonst vielleicht ein anderes, noch viel besseres Bild zeigen."

Doch auch so kann sich die Ausbeute der Steyrer Amateure-Läufer sehen lassen: Gold eroberten Flora Heiml (U16), Paul Leitenbauer (U18), Jochen Köllnreitner (U23) und das U18-Team mit Johanna Stefanits, Emma Grossalber und Veronika Schwarz. Die vier Silbermedaillen gehen auf das Konto des U14-Teams mit Sophie und Isabel Ladein sowie Elena Knoll, auf jenes von Christian Fehringer (U16), Moritz Heiml (U20) und das Frauen-Team mit Kathi Kreundl, Hannah Koestler, Claudia Heiml und Claudia Fuchshuber. Zudem gab es noch Bronze bei den Frauen für Kathi Kreundl, Daniel Rattinger (U23) und das Männer-Team über die Kurzstrecke mit Jochen Köllnreitner, Daniel Rattinger und Moritz Heiml.