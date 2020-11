Das Christkindl gibt nicht auf, aufgegeben wird nur ein Brief beim Sonderpostamt, in dem auch heuer zur Weihnachtszeit Betriebsamkeit herrschen soll. Gestern wurde im Rathaus diskutiert, ob wegen der Corona-Pandemie und des neuerlichen Lockdowns alle Veranstaltungen bis Weihnachten abgesagt und das Leben in der Stadt eingefroren werden soll. Bürgermeister Gerald Hackl (SP) blieb seiner Vorgabe treu, die er schon vergangene Woche geäußert hatte.