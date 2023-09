Die Stadt will den Sprachschatz von Zuwanderern nutzen und Migranten ihrerseits helfen, in der neuen Heimat besser Fuß zu fassen. In Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsinstitut BFI werden an 25 Abenden Menschen mit Migrationshintergrund und Neuzugewanderte als "Kultur-Lotsen" ausgebildet. Voraussetzung für die Teilnehmer sind ausreichende Deutschkenntnisse.