Steyrer Bronze-Panther für Denkmalpflege verliehen

Mit mehr als 700 Denkmälern ist Steyr österreichweit die Stadt mit der höchsten Dichte an erhaltenswerten Bauten. Dementsprechend großer Wert wird auf diese gelegt. Die Auszeichnung für besondere Verdienste im Bereich der Denkmalpflege wurde seit dem Jahr 1998 mittlerweile 78 Mal verliehen. Die jüngsten drei dieser Steyrer Bronze-Panther gingen an Friederike Blümelhuber, Othmar Riepl und Klaus Rammerstorfer.

Blümelhuber wurde für die Gesamtsanierung des Objektes Fischergasse 3 ausgezeichnet. Das kleine Haus liegt versteckt zwischen Ortskai und Schlüsselhofgasse und wurde 1589 erstmals urkundlich erwähnt. Obwohl das Haus eher schlicht ist, hat es mit den Kastenfenstern und dem steilen Satteldach dennoch einen besonderen Charme. Das lange Zeit leerstehende Objekt war reif für eine Sanierung: Die Wände und Böden waren außen wie innen feucht, Schimmelspuren und Ausblühungen waren offensichtlich. Decken und Dachstuhl waren beschädigt, die Fenster desolat und die Putze versalzen. Friederike Blümelhuber hat das Besondere an der historischen Substanz erkannt. Bei der Sanierung blieben die alten Grundrissstrukturen mit den tragenden Wänden bestehen und der Baubestand wurde zeitgemäß adaptiert. Es kamen historisch adäquate Baumaterialien wie Kalkputz und Kalkfarbe mit den passenden Handwerkstechniken zum Einsatz.

Riepl, Geschäftsführer der Lamplmayr Elektrotechnik GmbH, sanierte das Haus Wehrgrabengasse 19. Dieses hatte zuvor eher einer Ruine als einem Wohnhaus geglichen. Das Gebäude wurde urkundlich erstmals 1750 erwähnt, doch Baualterspläne und vorhandene Gebäudestrukturen zeigen, dass das ehemalige Handwerkerhaus in seinem Kern wesentlich älter ist. Der noch erhaltene Baubestand wurde im Sinne der Denkmalpflege saniert und zeitgemäß adaptiert. Dabei wurde der Dachstuhl als ausgebauter Dachraum erneuert und das Dach mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Die Innenräume wurden neu verputzt, die Putzfassade aus dem 19. Jahrhundert rekonstruiert und in Kalktechnik gefärbelt. Auch die Eingangstüre wurde anhand des Originals nachgebaut. Es ist eine Symbiose zwischen historischer Bausubstanz und zeitgenössischer Architektur entstanden.

"Sonderpanther" für Tischler

Tischlermeister Rammerstorfer aus Andrichsfurt erhielt den Panther für Restaurierungen an Türen, Fenstern und anderen Holzbauteilen, unter anderem bei der Sanierung der Decken beim Schlüsselhof oder der Eingangstüre und diverser Holzteile im Dominikanerhaus. Zudem wurden Holzbauteile im Schloss Voglsang, beim Haus Stadtplatz 25, beim ehemaligen Direktionsgebäude am Hessenplatz und im Mesner-Haus bei der Stadtpfarrkirche untersucht. Klaus Rammerstorfer ist Kenner und Befürworter historischer Handwerkstechniken, die teils schon in Vergessenheit geraten sind.

