Steyrer Bobybuilder gewann in den USA vor leeren Rängen die Profi-Lizenz

Damit wurde der Traum von Fabian Mayr wahr: "Ich habe jetzt die Pro Card und kann ab sofort als Classic Physique Profi weltweit Wettkämpfe bestreiten."

Noch während der Anreise nach Amerika war nicht festgestanden, ob der Wettkampf wegen der Coronakrise überhaupt stattfinden wird. Erst am Vorabend gaben die Veranstalter dann ihr O.K. für die Arnolds Classic, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weder Fans, noch Besucher konnten die Bewerbe des Sportfestivals besuchen. „Glücklicherweise wurden die sportlichen Bewerbe jedoch nicht komplett gestrichen und die weite Anreise wie auch wochenlange Vorbereitung war nicht vergebens“, sagt Mayr. Die mehr als 24-stündige Anreise über Wien, München, Toronto nach Ohio sei zusätzlich alles andere als geplant verlaufen. Zur ohnehin zeitlich knapp getakteten Anreise musste der Bodybuilder in Toronto aufgrund von Flugverspätungen noch vier Stunden am Flughafen verweilen, bis es letztendlich nach Ohio weiterging.

In Ohio selbst war Mayr dann aber in Bestform. Angefeuert von seiner Freundin Christina und Trainer Stefan Kienzl, die beide die Reise in die USA mitgemacht hatten, gewann der 29-jährige Jurist aus Steyr sowohl seine Klasse im 32-köpfigen Starterfeld wie auch die Gesamtwertung aller 70 Bodybuilder.

Der 106,5 Kilogramm schwere Mayr hat somit bereits beim ersten internationalen Turnier des Jahres sein Ziel erreicht und kann sich ab sofort Profi der IFFB Men‘s Classic nennen. Der Steyrer ist somit seinem Ziel, der Teilnahme am Mr. Olympia-Bewerb in Las Vegas, wieder einen großen Schritt näher gekommen. „Ich habe die Pro Card und muss noch einen Profi-Wettkampf gewinnen, um im September beim Mr. Olympia teilnehmen zu können“, sagt Mayr. Der nächste Wettkampf wird aller Voraussicht am 11. Juli in Portugal stattfinden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at