Steyrer Bahnhof als Parkplatz für neue "Westbahn"-Züge

"Was macht die ,Westbahn‘ hier?", fragen sich die Bahnpendler, die jeden Tag von Steyr mit den Zügen der ÖBB in die Arbeit fahren. Der private Bahnbetreiber hat, wie der Name schon sagt, eine Konzession für die Westbahn von Wien nach Salzburg und nicht auf der Rudolfsbahn nach Steyr. Trotzdem stehen hier seit einer Woche zwei Reisezuggarnituren mit neuem "Westbahn"-Branding auf den Abstellgleisen auf dem ÖBB-Gelände hinter dem Bahnhof.