Steyrer aktivKarte bietet Senioren Vergünstigungen

Mit der grünen "aktivKarte senior" der Stadt Steyr können Bürger ab dem 65. Lebensjahr, die nicht mehr aktiv im Erwerbsleben stehen, Angebote der Stadt vergünstigt in Anspruch nehmen. Diese Karte im Scheckkartenformat ersetzte im vergangenen Jahr den in die Jahre gekommenen papierenen Seniorenpass. Nun können die bereits ausgegebenen "aktivKarten" weiterverwendet werden, verlautbart der Magistrat per Aussendung: "Allerdings erlöschen genau ein Jahr nach der jeweiligen Karten-Ausgabe eventuell noch vorhandene, nicht verbrauchte Guthaben." Wie hoch dieses ist, kann über den auf der Karte aufgedruckten QR-Code abgefragt werden.

Neue Guthaben können ab 28. Februar beim Stadtservice im Rathaus aufgeladen werden. Zur Identifikation sind ein Lichtbildausweis (Kopie) und acht Euro für den einjährigen Kostenbeitrag mitzubringen. Ebenso sind hier neue Karten erhältlich.

Die "aktivKarte senior" umfasst ein 70-Euro-Guthaben für die Bus- und Stadtbadangebote der Stadtbetriebe sowie ein 50-Euro-Guthaben für die Kulturveranstaltungen der Stadt.

