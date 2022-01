Steyrdorfsalon präsentiert: "Die Welt neu denken"

In spannender Weise stellt die Autorin alte ökonomische Glaubenssätze auf den Prüfstand und erörtert in den einzelnen Kapiteln wie "Neue Realität", "Natur und Leben", "Mensch und Verhalten", "Wachstum und Entwicklung", "Technischer Fortschritt" und "Konsum" verständlich, warum die Thesen von damals in der Welt von heute mit wachsender Bevölkerungsdichte und schwindenden planetaren Ressourcen ihre Gültigkeit verloren haben.

"Nicht der Entwurf einer neuen Ökonomie ist das Ziel des Buches, sondern das tiefere Verständnis, warum wir den Entwurf einer neuen Ökonomie brauchen, eine Wirtschaft, die die Grenzen des Wachstums anerkennt", sagt Maria Lindinger von den Grünen Steyr. "Göpel stellt auch die vielleicht wichtigste Frage: Was hindert uns an der Umsetzung der Ziele wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit?"

Nach der Lektüre dieses Buches sei man vielleicht dem Wunsch, die Versorgungssicherheit der nächsten Generationen zu respektieren, ein Stück näher. Lindinger: "Das wäre aus meiner Sicht eine gute Grundvoraussetzung für das Handeln in diese Richtung."

Maja Göpel: "Unsere Welt neu denken", erschienen im Ullstein Verlag, 208 Seiten, 17,99 Euro