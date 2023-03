Steyr wird im Juni zur Genusshauptstadt

Lukas Kapeller, Max Rahofer und Klemens Schraml laden gemeinsam zum "Take off" im Designstudio.

"Wir machen den Juni zum Genussmonat", sagt Sigrid Hackl vom Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region: "Da kommt man nach Steyr, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen." "Tavolata" nennt sich das im Vorjahr aus der Taufe gehobene, von den OÖN präsentierte Kulinarikfestival. Schon bei seiner Premiere war es bei allen 14 Veranstaltungen an zehn Tagen ausverkauft. Heuer stehen von 7. bis 17. Juni an acht Tagen bei 17 Events insgesamt 15 Genusserlebnisse zur Auswahl.

Die Idee, kulinarisch an außergewöhnlichen Orten zu verführen, entstammt einer Ko-Produktion der drei Steyrer Meisterköche Max Rahofer, Klemens Schraml und Lukas Kapeller gemeinsam mit dem Tourismusverband unter der Leitung von Eva Pötzl sowie dem Reise- und Gourmetjournalisten Wolfgang Neuhuber. Bei der zweiten Auflage wollen sie das Publikum mit noch größerer Vielfalt überraschen. Beim Festival wird nicht in den eigenen Restaurants aufgekocht, sondern bei speziellen Events an ausgewählten Plätzen: Die Palette reicht dabei vom Museum über einen historischen Gutshof bis hin zur Steyrtalbahn und einem Gourmet-Brunch auf einem Enns-Floß. Erstmals wird es heuer auch eine "Junior-Tavolata" im Innerberger Stadel in Steyr und im Bertholdsaal in Weyer geben. Rund um Steyr begeistern die Schlierbacher Schmankerl-Roas, Klemens Schraml mit dem Geschmack der Wildnis am Weißenbach in Reichraming und Pizzakreationen vom Holzofen in der Bäckerei Schaupp in Maria Neustift. Kulinarische Stadtführungen und Genuss über den Dächern von Steyr runden das Programm ab. Den Auftakt allerdings bestreiten die drei Meisterköche gemeinsam am 7. Juni im Designstudio von Kühberger & Haas im alten k.u.k. Dampfkraftwerk im Wehrgraben.

Tickets sowie weitere Infos zu den Genusserlebnissen und Terminen unter www.tavolata.at

„Flanieren und Feiern: Tavolata-‚Take off‘ im Heizkraftwerk“



Spektakuläre Kulisse - Auf der Jumbo-Gangway ins Designstudio von Kühberger & Haas

Gleich dreimal gastiert das Kulinarikfestival „Tavolata“ diesmal in einer der spektakulärsten Kulissen im Steyrer Wehrgraben. Bereits am Mittwoch, 7. Juni, laden Lukas Kapeller, Max Rahofer und Klemens Schraml bei lässiger Partymusik gemeinsam zu einem Abend mit Flying-Dinner und Genussstationen in das alte Dampfkraftwerk aus dem Jahr 1906.

Wirtshauskuchl by „Putz & Stingl“ steht dann am Freitag, 9. Juni, auf dem Programm. Dabei servieren die Spitzenköche Andreas Priestner, Michael Schlöglhofer und Lukas Kapeller neu interpretierte Wirtshausklassiker.

Am Samstag, 10. Juni, lautet die Devise Rahofer & Rahofer: Max und seine Kronstorfer Cousine Marie kochen im großartigen Industrieambiente gemeinsam auf.

Genuss mit der Museumsbahn (Mayr) Bild: (Mayr)

„Unterwegs im Schmankerlzug“

Fingerfood & Livemusik - Steyrtal-Museumsbahn

Nicht nur Eisenbahn-Romantiker kommen am Donnerstag, 8. Juni, auf ihre Kosten. Österreichs älteste 760 mm-Schmalspurbahn dampft vom Lokalbahnhof Steyr durch die Au bis Aschach an der Steyr. Dort verwöhnt das Team des Hotels Christkindlwirt mit regionalen Spezialitäten. Gerhard Meidl steuert lässige Musik bei.

4 Hauben: Philip Rachinger Bild: Lang

„Pop-up-Gourmet mit Rachinger“

Kulinarische Spielwiese - Genuss im Gartenhaus

Für maximal 25 Gäste öffnet am Donnerstag, 15. Juni, einer der verborgensten magischen Plätze in Steyr seine Tore: Das kultige Gartenhaus der Hertl.Architekten mit seinem verwunschenen Garten wird für Lukas Kapeller und Philip Rachinger (4 Hauben), zwei der besten Köche des Landes, zu einer kulinarischen Spielwiese.

Bei der „Junior-Tavolata“ wird im Innerberger Stadel aufgekocht. Bild: Mader

„Kulinarik und Geschichte im Museum“

Romantik-Dinner und Brunch - Bühne frei für Gastro-Talente

Am Donnerstag, 15. Juni, setzen Steyrer Gastrolehrlinge unter der Regie von Hans Mader im neuen Stadtmuseum im Innerberger Stadel kulinarische Zukunftsakzente. Zwei Tage später laden Schüler der BBS Weyer im Bertholdsaal beim Swingin‘ Brunch zu einer kulinarischen Weltreise.

„Charity mit dem Grillweltmeister“

Yvonne Viertler-Schürz - bei den Lions im Quenghof

Luxus vom Grill und Dessert vom offenen Feuer – der Abend mit Grillweltmeister Gerald Hochgatterer am Freitag, 16. Juni, bei den Lions im Quenghof wird nicht nur kulinarisch eine Freude, sondern auch künstlerisch und karitativ: Gäste können ausgewählte Fotografien, zur Verfügung gestellt von der Hartlauer Fotogalerie am Pöstlingberg, erwerben. Der Erlös kommt, wie beim Lions Club Steyr-Innerberg üblich, bedürftigen Steyrer Familien zugute.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner