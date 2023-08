Steyr will klimaneutral werden, hat aber keine Mitarbeiter dafür

Bis zum Jahr 2040 will die Stadt Steyr klimaneutral werden. Diesem hehren Ziel hat sich der Gemeinderat mehrheitlich verschrieben. In vier Workshops erarbeitet daher der Umweltausschuss gemeinsam mit Experten bis 11. November einen Fahrplan, wie dies gelingen kann. Was und wie etwas danach passieren soll, ist hingegen noch völlig offen.