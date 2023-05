Steyr – Weyer und retour: Auf dem Rad und mit dem Zug durchs schöne Ennstal

Das Kernteam der Initiative Rad. Bahn. Fluss hat Mittwochfrüh bei einer Pressekonferenz alles rund um den ersten Radlsonntag im Ennstal am 9. Juli präsentiert. Das Vorhaben und das Programm können sich sehen lassen. Am ersten Feriensonntag kann das Auto getrost in der Garage bleiben. Die rund 50 Kilometer von Weyer nach Steyr stehen an diesem Tag ganz im Zeichen von Fahrrad und Eisenbahn.