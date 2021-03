Steyr verzichtet heuer auf die Gastgartengebühr

Deshalb haben wir uns fraktionsübergreifend darauf verständigt, dass die Stadt auch in der Gastgartensaison 2021 auf die Vorschreibung der Schanigarten-Gebühren verzichtet", sagt Bürgermeister Gerald Hackl. Auch er sehnt wie viele eine Öffnung der Gastronomie und Hotellerie herbei. Mit dieser Fördermaßnahme will die Stadt das Leben in der Innenstadt möglichst rasch wieder in Schwung bringen.

Der Lockdown im November hatte die Steyrer Gastronomie in einer Zeit getroffen, als sie mitten in den Vorbereitungen auf die erstmals erlaubten Winter-Schanigärten in der Stadt waren und dafür teilweise kräftig investiert haben. Geöffnet hatten die Schanigärten nie.