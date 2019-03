Steyr spürt einen Hauch der Kulturhauptstadt ’19

STEYR. Jazzfestival Steyr mit Italien-Schwerpunkt lockt einen Saxofonisten aus Matera. Schon der Auftakt wird fulminant

Klaro!, das Duo der Saxofonistin Karolina Strassmayer mit US-Drummer Drori Mondlak, tritt beim Jazzfestival Steyr am Freitag auf (l.). Bild: Montop, Richter

Vor zwei Jahren hatten Altmeister Don Menza mit seinem Quartett und das Omer Klein Trio zum Auftakt des Jazzfestivals Steyr geglänzt, im Vorjahr ließen Vincent Herrings mit seinem Soul-Jazz-Ensemble sowie Karlheinz Miklin die Herzen der Fans höher schlagen. Für die bereits 13. Auflage seines Jazzfestivals von Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. März, lässt Peter Guschelbauer wieder einige Größen der internationalen Szene im Alten Theater antanzen.

"Über Trompeter Markus Stockhausen muss man nicht mehr viel sagen, er ist genial, und tritt in Steyr zum Auftakt als Duo mit Florian Weber, einem der besten europäischen Pianisten auf", sagt Guschelbauer schwelgend. Danach folgt das New York Blue Note Quintett mit dem US-Trompeter Joe Magnarelli. Verantwortlich dafür ist der österreichische Drummer Bernd Reiter, der schon mit Don Menza gespielt hat.

Nicht weniger aufregend geht es am Freitag für Jazzfans weiter. Mit Dave Kikoski eröffnet ein – Zitat Guschelbauer – "Mörderpianist, der schon mit vielen großen Musikern dieser Welt gespielt hat" den Abend gemeinsam mit dem Kärntner Schlagzeuger Klemens Marktl sowie dem in New York lebenden Russen Boris Kozlov. Danach folgt die österreichische Saxofonistin Karolina Strassmayer, die als erste Frau beim WDR-Rundfunkorchester Köln spielte, im Duett mit dem US-Drummer Drori Mondlak.

Schwerpunkt Italien

Am Samstag erobern dann italienische Jazzer die Bühne. Auf das römische Quartett von Antonio Flinta folgt das Gianfranco Menzella Quintett. "Auf ihn, den süditalienischen Saxofonisten, freue ich mich besonders", betont Guschelbauer, "er stammt aus Matera, der europäischen Kulturhauptstadt 2019, die ich schon mehrmals besucht habe." Er habe bereits viel über Menzellas Künste, ihn aber noch nie persönlich gehört: "Ich lasse mich gerne von seinem Quintett überraschen."

Den Abschluss am Sonntag bildet wie immer ein Jazzbrunch, diesmal mit Alex Cech, Herwig Gradischnig und "Innfinity".

13. Jazzfestival Steyr

Altes Theater, 14. bis 17. März

Donnerstag: Markus Stockhausen, Florian Weber (19.30 Uhr); NY Blue Note Quintett feat. Joe Magnarelli (21 Uhr)

Markus Stockhausen, Florian Weber (19.30 Uhr); NY Blue Note Quintett feat. Joe Magnarelli (21 Uhr) Freitag: Dave Kikoski Trio (19.30 Uhr); Klaro! Karolina Strassmayer & Drori Mondlak (21 Uhr)

Dave Kikoski Trio (19.30 Uhr); Klaro! Karolina Strassmayer & Drori Mondlak (21 Uhr) Samstag: Antonio Flinta Quartett (19.30 Uhr ); Gianfranco Menzella Quintett (21 Uhr)

Antonio Flinta Quartett (19.30 Uhr ); Gianfranco Menzella Quintett (21 Uhr) Sonntag: Innfinity Quartett feat. Alex Cech und Herwig Gradischnig (10 Uhr)

Infos: www.jazzfestival-steyr.at

