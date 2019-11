„Steyr singt“ widmet sich der Kirchenmusik

Der Auftritt, an dem auch der MGV Sängerlust, die Stadtkapelle Steyr und der Kalkalpen Mannag’sang mitwirken, findet am Samstag, 9. November, in der Pfarrkirche Münichholz statt. Titel ist „Musica Sacra“, Beginn um 18 Uhr.

Im Zentrum des Programms steht die Missa brevis aus der Feder von Jacob de Haan. Das Werk ist für gemischten Chor und sinfonisches Blasorchester konzipiert. Mit anderen Darbietungen werden unterschiedliche Bereiche des Kirchenraums bespielt.

Für Dirigent Helmut Schaumberger ist „Musica Sacra“ der letzte Auftritt mit „Steyr singt“. Unter seiner Leitung ging voriges Jahr auch „Steyrs Stillste Nacht“ in Szene.

Samstag, 9. November, Steyr, Pfarrkirche Münichholz, 18 Uhr