Die Anrainer der Kegelprielstraße in Steyr sind gebrannte Kinder. Acht Jahre ist es her, als auf der Roglwiese die Perger Baufirma Oppenauer für die IPB Bauträger GesmbH am Fuß des Hanges die Baugrube für neue Wohnbauten aushob. Die Aufgrabung brachte das Erdreich in Bewegung, die Häuser von Sonja R. und Anton Sch. wurden regelrecht zerfetzt und zerklüftet, dass der Magistrat wegen Einsturzgefahr deren Benützung verbieten musste.