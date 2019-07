Steyr: Rätselhafter Ölaustritt an der Enns

Eine Passantin hatte gestern die großen Ölflecken auf der rechten Ennsseite direkt unterhalb des Rathauses entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese rückte sofort mit 35 Mann des Wasserzugs und des Technischen Zugs aus, um eine Ölsperre am Flussufer zu errichten. „Wir haben Ölproben entnommen und Saugwürfel gegen das auf der Oberfläche treibende Öl eingesetzt“, sagt Gerhard Praxmarer, Kommandant der Steyrer Feuerwehr. Die Ölsperre sei zusätzlich mit einem Anker gesichert worden, das habe der Schwellbetrieb der Ennskraftwerke nötig gemacht. Die Ölproben seien dann der Wasserrechtsbehörde am Magistrat Steyr übermittelt worden. Mittlerweile dürfte die Ölprobe bereits an die zuständige Landesbehörde weitergeleitet worden sein.

Woher das Öl stammt, wird derzeit noch ermittelt. Ein Bagger soll nun in der Enns nach der Quelle des Ölaustritts graben. Allerdings muss zuvor noch von der EKW der Wasserspiegel abgesenkt werden.

Es dürfte sich übrigens nicht um den ersten Fall von Öl auf der Enns handeln. Schon mehrmals hatten Steyrer rätselhafte Flecken auf der Enns wahrgenommen. „Ich bin im Vorjahr bereits einmal auf Öl aufmerksam gemacht worden“, sagt Reinhard Kaufmann, für Umweltschutz zuständiger Stadtrat der Grünen, „aber damals ist das Öl sofort wieder verschwunden, damit war es erledigt.“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at