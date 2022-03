Steyr putzt und hilft: Jedes Kilo Müll bringt einen Euro

Knapp 3000 Freiwillige befreiten im Vorjahr die Natur von mehr als 2200 Kilogramm achtlos weggeworfenem Müll. Das sind jene Zahlen, die es bei der 14. Auflage von "Steyr putzt" von 25. März bis 8. April zu überbieten gilt. Die beliebte Flurreinigungsaktion stellt sich übrigens auch heuer wieder gleich doppelt in den Dienst der guten Sache: Neben der Umwelt profitiert diesmal das Frauenhaus Steyr von der Aktion. "Steyr putzt bedeutet nicht nur Umweltschutz, sondern ist auch ein wertvoller Beitrag zur Bewusstseinsbildung. Für jedes gesammelte Kilogramm achtlos weggeworfener Abfälle werden wir einen Euro spenden", sagt Stadträtin Katrin Auer (SP), Aufsichtsratvorsitzende der Stadtbetriebe Steyr (SBS).

Organisiert wird "Steyr putzt" wie in den Jahren zuvor von den SBS. Bürger und Freunde der Stadt, egal ob Familien, Schulen, Kindergärten, Vereine oder Betriebe, sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Die SBS unterstützen mit der nötigen Ausrüstung – Zangen, Handschuhe, Warnwesten und Müllsäcke. Für größere Gruppen gibt es Hilfe bei der Abholung der Müllsäcke.

Eine Neuauflage erfährt auch die Aktion "Steyr putzt to go": Bei der Ennskurve und in der Unterhimmler Au werden während der Aktion eigene "Steyr putzt"-Mülltonnen aufgestellt. Hier kann man kleine Müllsäcke entnehmen, um bei jedem Spaziergang, jeder Gassirunde und Laufrunde die Gelegenheit zu nutzen, Littering-Abfälle, also achtlos weggeworfenen Müll, einzusammeln.

"Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fotos von Ihren Sammlungen und kuriosesten Funden auf unserer Facebook-Seite ,Steyr putzt‘ zukommen lassen", sagt Abfallberaterin Katharina Freiberger von den SBS.

Müllsammeln & helfen: Anmeldung für "Steyr putzt" online unter www.stadtbetriebe.at, per Mail an steyrputzt@stadtbetriebe.at oder per Abfall-Servicetelefon unter 07252/899-777