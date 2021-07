"Aufgrund der guten Rückmeldungen zu unseren ,Steyr putzt to go‘-Tonnen während der Flurreinigungsaktion ,Steyr putzt‘ und um unsere schönen Naherholungsgebiete auch länger sauber halten zu können, wird es heuer eine ,Steyr putzt to go‘-Sommeredition geben", sagt Katharina Freiberger von der Abfallberatung der Stadtbetriebe Steyr. Seit Anfang Juli stehen daher in den Naherholungsgebieten Unterhimmler Au und Ennskurve insgesamt fünf Tonnen in silberner Optik.