Steyr: Poller soll künftig die Zufahrt in die Enge Gasse regeln

Dieser soll künftig die Zu- und Abfahrt für die Anlieferung der Gewerbebetriebe zeitlich regeln und nicht berechtigte Fahrzeuge an der Durchfahrt hindern.

Die Arbeiten dauern laut Magistrat Steyr voraussichtlich bis Freitag, 24. Juli. Zulieferer können während dieser Zeit von jeder Seite bis zur Baustelle zufahren.

Am Montag, 17. August, sollen dann in der Engen Gasse Kanalbauarbeiten beginnen. Sie werden voraussichtlich bis Ende August dauern. Auch in dieser Phase ist für Zulieferer die Zufahrt bis zur Baustelle möglich.

Für Fußgänger ist die Enge Gasse während der Bauzeit durchgehend passierbar.