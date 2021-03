"Steyr optimaler Standort für die neue TU"

Gemeinsam mit VP-Stadtparteiobfrau Judith Ringer rief Spöck gestern dazu auf, sich und die Stadt mit einem Konzept, was in Steyr im Umfeld einer stark digitalisierten Industrie in den neuen Hörsälen gelehrt werden könnte und sollte, ins Rennen zu bringen. "Steyr hat beste Voraussetzungen für eine TU", sagt Spöck, der die Gründung eines Proponentenkomitees unterstützt.

