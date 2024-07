Steyr öffnet sich zur Enns: Beim Paddlerhaus ist eine neue Uferzone geplant

Seit jeher hat sich die Stadt so gut es ging von ihren Flüssen Enns und Steyr abgeschottet. Zu groß war die Angst vor den teils verheerenden Fluten der Vergangenheit. Die Hochwasserschutzprojekte dürften ein Umdenken eingeleitet haben. Nachdem immer mehr Menschen die Lebensqualität der Uferzonen für sich entdecken, will nun die Stadtpolitik das Leben am Wasser besser ermöglichen.