Steyr muss in den nächsten fünf Jahren eisern sparen

Bei den Finanzen ist im Rathaus Feuer am Dach. Die mittelfristige Finanzplanung, die gestern Bürgermeister Markus Vogl (SP) in einer Pressekonferenz "nur einen Kassensturz" nannte, hätte vorgesehen, dass der Gemeindehaushalt von 2023 bis 2027 ein jährliches Defizit in der Bandbreite zwischen 13,6 und 17,8 Millionen Euro gemacht hätte. Wie berichtet, hatte das Kontrollamt davor gewarnt, diese Vorgabe zu beschließen, weil die Stadt sonst zum Sanierungsfall würde.