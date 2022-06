Wer als Landwirt aus der Region etwas auf sich hielt, der musste in der Vergangenheit einen Traktor der Marke Steyr sein Eigen nennen. Auch heute noch zählen Steyr-Traktoren, die mittlerweile in den niederländisch-britischen CNH-Konzern eingegliedert wurden, zu den begehrtesten Fahrzeugen auf den Äckern. "Wir sind mit unseren Steyr-Traktoren in Österreich seit dem ersten Tag an Marktführer", sagt Christian Huber, Geschäftsführer von CNH Industrial Österreich.