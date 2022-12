"Steyr ist nicht so": Stadtchef hielt emotionale Rede zu den Corona-Demos

Es war eine äußerst emotionale Rede von Bürgermeister Markus Vogl (SP), zu der er sich am Beginn der Budgetsitzung des Steyrer Gemeinderates nach mittlerweile fast zwei Jahren, in denen zwischen fünfzig und mehr als tausend Personen an den von Trommellärm begleiteten sogenannten Sonntagsspaziergängen teilnehmen, durchgerungen hat. Steyr sei nicht so wie jener Ruf, der der Stadt mittlerweile anhafte.