Steyr ist bereit für Brucknerjubiläum

STEYR. Die Stadt bereitet sich intensiv auf das Bruckner-Jahr 2024 vor. Ausnahme-Komponist und Orgelvirtuose Anton Bruckner ist am 4. September 1824 in Ansfelden zur Welt gekommen und hat viel Zeit in Steyr verbracht.

Derzeit arbeitet ein Organisationsteam in Steyr an mehreren Ausstellungen und Aktionen für das Bruckner-Jahr: Geplant sind unter anderem eine multimediale Schau mit dem Titel "Un#erhört, dieser Bruckner" im Steyrer Stadtmuseum (Innerberger Stadel) sowie eine Ausstellung im Mesnerhaus neben der Stadtpfarrkirche.

Anton Bruckner war ein schwieriger Mensch. Klaviervirtuose Hans von Bülow bezeichnete ihn als "halb Genie, halb Trottel". In Steyr fühlte sich Anton Bruckner sehr wohl, hier hatte er gute Freunde, hier schuf er auch großartige Werke. 20 Sommer verbrachte Bruckner in Steyr.

