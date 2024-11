Neuer Wandkalender: "Steyr im Spiegel der Zeit"

Herausgegeben wird dieser erstmals von Doris Hörmann, Nachfolgerin von Raimund Locicnik im Stadtarchiv und Vorstandsmitglied des Vereins "Freunde der Geschichte der Stadt Steyr und der Eisenwurzen".

Neu ist auch der Titel, der heuer "Steyr im Spiegel der Zeit" und nicht mehr "Steyrer Kostbarkeiten" lautet. Erstmals enthält der Kalender zudem mehrzeilige Bildbeschreibungen. "Unsere Kunden haben sich mehr Informationen zu den Fotos gewünscht", sagt Hörmann. Auf den Bildern sind wunderschöne, zum Teil nicht mehr erhaltene Orte Steyrs zu sehen, etwa die Innenräume des Cafés Landsiedl oder der Bereich um den heutigen City Point, der nicht mehr zu erkennen ist.

Der Kalender "Steyr im Spiegel der Zeit" ist im Stadtarchiv im Rathaus (dienstags, 13 bis 17 Uhr), in der Buchhandlung Ennsthaler, bei Hartlauer am Stadtplatz, bei Thalia sowie in der Trafik Schedlberger erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf wird in den Erwerb und Erhalt historischer Unterlagen für das Stadtarchiv investiert.

