"Steyr hat zu wenig durchgängige Radwege"

"Unsere Alltagsradler": Christoph Koppler (51), Kaufmännischer Verwaltungsangestellter

Radfahren sei vor allem einmal ziemlich unkompliziert und billig, sagt Christoph Koppler. Der 51-Jährige ist auch aus Umweltschutzgründen häufig auf seiner Standardstrecke vom City Point Steyr zu den Geschäften entlang der Ennser Straße zu sehen.

"Leider sind innerhalb Steyrs zu wenig durchgängige Radwege vorhanden", sagt der Angestellte, der zudem für eine bessere Trennung von Fuß- und Radweg sowie sinnvolle Radfahrabstellmöglichkeiten in der Innenstadt plädiert. "In den nordischen Ländern ist alles radfahrfreundlich gestaltet. Ich wünsche mir eine Annäherung an diese optimalen Radfahrbedingungen."

In der Reihe "Alltagsradler" stellen wir Menschen vor, die das Rad für sich entdeckt haben.

