Die Freude über die Fertigstellung dieses Projektes war Bürgermeister Gerald Hackl anzusehen. Steyrs Stadtchef sprach am Freitag bei der Eröffnung von "FH III", wie der 4500 Quadratmeter große, markante Erweiterungsbau am Campus Steyr schnörkellos genannt wird, ohne Umschweife an, was er dachte: "Es ist ein toller Tag für die Stadt. Wir haben jetzt den schönsten Campus Österreichs.