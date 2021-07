Er sei beeindruckt, sagte Bürgermeister Gerald Hackl gestern bei der Eröffnung des neuen Hotels "Aiden by Best Western" im Steyrer Stadtgut: "Es ist genau das, was die Stadt gebraucht hat. Dank an jene, die an Steyr geglaubt und mehr als sieben Millionen Euro investiert haben." Was ihm wie auch seinem Vize Helmut Zöttl, der dem Steyrer Architektenduo Gerhard Schmid und Thomas Leitner für dieses besondere Ambiente des im Auftrag von Wolfgang Schlederer von Er-Sie-Es-Bau errichteten Hotels der