Steyr hat höchste Arbeitslosenquote seit vier Jahren

Es sind keine erfreulichen Zahlen, die zu Jahresbeginn vom Arbeitsmarktservice veröffentlicht wurden. In den Bezirken Steyr-Stadt und -Land waren mit Ende Dezember 4120 Menschen – 1573 Frauen und 2547 Männer – arbeitslos gemeldet. Damit stieg die Arbeitslosenquote im Jahresvergleich um 1,2 Prozentpunkte auf nun 9,3 Prozent und liegt nun exakt so hoch wie zuletzt im Dezember 2020 während der Corona-Pandemie. Ende November war die Quote noch bei 7,6 Prozent gelegen. Damals waren 3392 Personen arbeitslos gemeldet. Zudem absolvieren aktuell 834 Steyrer Schulungsmaßnahmen.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete auch der AMS-Bezirk Kirchdorf. Hier waren zum Jahreswechsel 1464 Personen – 580 Frauen und 884 Männer – auf Arbeitssuche, um 171 mehr als ein Jahr zuvor. Zudem befanden sich 309 Kirchdorfer in einer arbeitsmarktpolitisch sinnvollen Qualifizierung. Die Quote beträgt im Bezirk 5,7 Prozent, was einem Zuwachs von 0,7 Prozentpunkten entspricht. Damit liegt Kirchdorf aber weiterhin klar unter dem Österreichschnitt von 8,3 Prozent sowie unter der Oberösterreichquote von 6,4 Prozent. Doch auch im einstigen Musterbezirk trübt sich die Lage zusehends mit dem im Jahresvergleich dritthöchsten Anstieg bei der Arbeitslosigkeit hinter Braunau und Steyr. Auch ist die Beschäftigung rückläufig.

Zurück aber zum AMS-Bezirk Steyr: Hier sank die Anzahl der unselbstständig Beschäftigten seit Dezember 2022 von 41.728 auf einen Tiefststand von nunmehr 40.314. Parallel dazu ging die Anzahl der sofort verfügbaren offenen Stellen von 1160 auf 763 zurück. Bei der Langzeitarbeitslosigkeit, also jenen, die bereits länger als ein Jahr vorgemerkt sind, gab es einen Anstieg um 45,4 Prozent von 425 auf 618 Personen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner