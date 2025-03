Steyr hat erstmals einen Gesamt-Weltcupsieger

Jetzt schwebt die ganze Skibob-Familie des ASKÖ SBC Steyr, Leonhard Wegmayr und dessen Freundin Pia Zoister, die ebenfalls im Nationalteam snowbikt, doch noch auf Wolke sieben: Wegmayr fuhr im zweiten Riesentorlauf in Jablonec in beiden Durchgängen Bestzeit und holte sich damit schlussendlich den Weltcup-Gesamtsieg im Skibob der Männer, nachdem ihm am Vortag der Linzer Markus Achleitner mit nur noch drei Punkten Rückstand in den Nacken gerückt war. Mit nur sechs Hundertstel Vorsprung war der Konkurrent aus dem eigenem rot-weiß-roten Lager an dem Studenten aus Sierning vorbeigezogen - ein Wimpernschlag, man könnte es auch Pech nennen.

Das Glück hatte Wegmayr schon bei bei der WM im Februar in Lenggries gefehlt: Im Super-G hatte er mit nur acht Hunderstel Rückstand die Goldmedaille verpasst, danach warf den frischgebackenen Vizeweltmeister ein Virus zurück. Beim Slalom hätte Wegmayr krankheitsbedingt schon besser das Bett gehütet, er stürzte und trug Prellungen davon. Der Gesamtführende im Weltcup musste bangen, dass sein lädiertes Knie für das Finale überhaupt noch fit wird. "Der erste Riesentorlauf am Freitag war so etwas wie ein Testlauf, ob das Knie hält", sagt Wegmayr. Tags darauf, beim letzten und entscheidenden Rennen, habe er sich voll Zuversicht und mit einem Lächeln aus dem Starthaus katapultiert: "Ich habe gewusst, ich mache das jetzt." Und wie: Wegmayr nahm dem zweitplatzierten Schweizer Walter Björn 2,74 Sekunden ab und Achleitner auf Rang sechs noch einmal eine weitere Sekunde. Als Wegmayr nach der Heimfahrt aus Tschechien am Sonntagnachmittag aus dem Auto stieg, hatten bereits Freunde aus Sierning mit Sektflaschen bewaffnet die Wiener Studentenwohnung belagert. "Das ist der erste Gesamtweltcupsieg für uns", ist Vereinsobmann Karl Mayrhofer auf den einstigen Nachbarsbuben mächtig stolz. Mayrhofer hat das Talent des 25-jährigen Champions schon von dessen Kindheitsbeinen an entdeckt: "Skibobfahren hat ihm sofort getaugt."

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer