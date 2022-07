Steyr gründete Verein für erneuerbare Energie

Der Stadtsenat und der Gemeinderat haben dieses Projekt bereits genehmigt.

Mit dieser Energiegemeinschaft wird es möglich sein, Strom aus Photovoltaikanlagen der SBS oder der Stadt Steyr an Verbrauchsstellen der Stadt oder der SBS zu liefern. So kann zum Beispiel Überschuss-Strom aus Photovoltaikanlagen einer städtischen Schule oder eines Kindergartens über die Regulierungsstelle des VEEGS an das Rathaus geliefert werden.