Banken müssten es sich anhand dieser Statistik dreimal überlegen, der Stadt Steyr Geld zu borgen, im Gegensatz zu Ternberg beispielsweise: Die Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) bemisst in einer jährlichen Studie die frei verfügbare Finanzkraft in den Gemeinden und stuft deren Bonität ein. Steyr liegt dabei wie in den Jahren zuvor auf Landesebene wie auch gemessen am Bezirk Steyr mit der Bewertung "5A" im Hinterfeld.