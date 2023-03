Steyr erhält einen vollautomatischen Shop

An der Sierninger Straße im Westen der Stadt können Kunden laut einer Presseaussendung den "Tankstellenshop der Zukunft" betreten. Das Franchise-Unternehmen BistroBox hat dort seinen ersten komplett digitalisierten Tankstellenshop eröffnet – ganz ohne Personal an Ort und Stelle. Kunden können an der Avanti-Tankstelle täglich rund um die Uhr tanken und in der BistroBox etwas essen und den Einkauf erledigen.