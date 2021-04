Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und Landeshauptmann Thomas Stelzer haben die zuvor mündlich geäußerten Willensbekundungen seit gestern schriftlich. Die Stadt Steyr hat sich in einem Schriftsatz hochoffiziell als Standort für die neue Technische Universität (TU) für Digitalisierung beworben, die in Oberösterreich errichtet wird. Bürgermeister Gerald Hackl (SP) gab gestern die Bewerbung der Stadt in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Vertretern fast aller Rathausparteien bekannt.