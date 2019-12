Wir dürfen uns wieder auf dicke Luft gefasst machen. Vergangenes Jahr zeichneten die Luftprüfstelle des Landes in der Stadt Steyr genau wie ein Protokoll die Silvesterbräuche der Bewohner auf. Am Silvesterabend fing die Belastung mit Feinstaub PM 10 gegen 23.30 Uhr vor dem Schlag der Pummerin merklich zu steigen an. Zu diesem Zeitpunkt lassen Hobby-Pyrotechniker gerne die ersten Proberaketen vor dem großen Privatfeuerwerk in den Nachthimmel zischen. Dann kracht und blitzt es überall.