"Ging zu langsam": Autofahrer verprügelte Fußgänger in Steyr mit Barhocker

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Montag im Stadtgebiet Steyr. Ein 67-jähriger Fußgänger ging zur Mittagszeit über einen Schutzweg. Sein Tempo dürfte einem 30-jährigen Autofahrer aus Steyr zu langsam gewesen sein: Der Lenker rastete plötzlich aus, parkte sein Fahrzeug und brüllte den älteren Herren an.

Der 67-Jährige flüchtete daraufhin verängstigt in eine Bäckerei und bat darum, die Polizei zu verständigen. Der aggressive Pkw-Lenker verfolgte den Fußgänger bis in die Bäckerei und schlug mit den Händen auf ihn ein. Auch als der Steyrer schon am Boden lag, ließ der 30-Jährige nicht von ihm ab - er verpasste seinem Opfer mehrere Fußtritte. Damit nicht genug: Schlussendlich griff er nach einem Barhocker und prügelte mit diesem weiter auf den älteren Mann ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd mit 250 km/h in Traun: Raser war nüchtern

Nach der Attacke verließ der Angreifer die Bäckerei. Der verletzte 67-Jährige wurde im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr ambulant behandelt. Die Polizei konnte den Täter ausforschen, er wurde festgenommen. Der 30-Jährige bekam eine Anzeige wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper