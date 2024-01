Stets bereit: Feuerwehr Steyr bestritt im Vorjahr knapp 700 Einsätze

Nach dem erfreulichen Großeinsatz kürzlich beim Feuerwehrball 2024 ist es Zeit, Bilanz über das abgelaufene Jahr zu ziehen: 2023 brachte mehr Einsätze als je zuvor für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steyr. "Wenn es sich andere abends gemütlich machen, rücken die Kameradinnen und Kameraden genauso aus wie zu jeder anderen Tageszeit. Rund um die Uhr stehen die Mitglieder der FF Steyr für Einsätze bereit", sagt Feuerwehrreferent Bürgermeister Markus Vogl anerkennend.

Die Freiwillige Feuerwehr Steyr leistete im vergangenen Jahr 690 Einsätze mit 13.837 Stunden, erbrachte 40.111 Stunden bei 890 Veranstaltungen wie Übungen und Weiterbildungen.

Einige Herausforderungen hatte die Feuerwehr zu bewältigen, die wohl auch gestandene Feuerwehrmänner und -Frauen an die Belastungsgrenze gebracht haben dürften: Dazu zählen der Einsatz beim verheerenden Felssturz in Unterhimmel am 8. Februar, beim Großbrand auf dem Dach einer neuen Halle im BMW-Werk bei schweißtreibenden Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke, die Wasserförderung beim Baugebrechen am Anna-Wehr, aber auch die vielen Schneedruckeinsätze beim Wintereinbruch am ersten Advent-Wochenende.

Neben diesen Großeinsätzen befreite die Feuerwehr Dutzende Personen aus steckengebliebenen Liften, rettete Menschen nach Unfällen aus Fahrzeugen, löschte kleinere und größere Brände, beseitigte teils kilometerlange Ölspuren und hielt bei zahlreichen Brandmeldealarmen Nachschau. Gleichgültig ob Großbrand oder Katzenrettung von einem Baum – damit im Ernstfall jeder Handgriff richtig sitzt, braucht es viel Übung, ein gutes Miteinander, eine Ausrüstung, die dem Stand der Technik entspricht und interessierte Nachwuchskräfte.

Jugendgruppe aufgestockt

Die Freiwillige Feuerwehr leistete 2023 mit dem Feuerwehrball und mit Veranstaltungen der Löschzüge in den Stadtteilen zudem einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben und damit zu einem guten Miteinander in der Stadt.

Die Feuerwehr verstärkte 2023 auch ihre Jugendgruppe: Fünfzehn Jungfeuerwehrmitglieder wurden neu aufgenommen, sodass die Jugendgruppe mit Jahresende 31 Mädchen und Burschen zählte. "Die Feuerwehr ist rasch und zuverlässig zur Stelle, wann immer sie gebraucht wird. Die 324 Feuerwehrleute sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag bereit, freiwillig zu helfen", erläutert der Stadtchef den Feuerwehr-alltag, das sei aber gewiss keine Selbstverständlichkeit. (dunst)

Markus Vogl, Bürgermeister und Feuerwehr-Referent

