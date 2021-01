Mit dem Stern von Bethlehem voran und einem Lied von der Geburt Christi auf den Lippen können Kaspar, Melchior und Balthasar heuer nicht von Haus zu Haus ziehen. Während des Corona-Lockdowns weichen die Mädchen und Buben, die wie eine Altherrengruppe in die Königsgewänder schlüpften, eben in die digitale Welt aus: Sechs Sternsingergruppen haben ihre Lieder und Segenssprüche zu Weihnachten in voller Kostümierung auf Video aufgenommen.