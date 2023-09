Sternförmig zum Hansbauer radeln

Zum bereits elften Mal findet am Samstag, 23. September, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche die Radsternfahrt der acht Gemeinden der Kleinregion Mostviertel Ursprung statt. Auch fünf Gemeinden aus dem angrenzenden Oberösterreich beteiligen sich an dieser Fahrt.

Die Abfahrtszeiten in den einzelnen Gemeinden sind jeweils so angesetzt, dass ein gleichzeitiges Eintreffen beim Mostheurigen Hansbauer in Haag um 15 Uhr möglich ist. Die Kleinregion Mostviertel Ursprung setzt damit wieder ein Zeichen für die Bedeutung aktiver, umweltfreundlicher Mobilität. Alle Teilnehmer erhalten von ihrer Heimatgemeinde einen Konsumationsgutschein beim Mostheurigen und nehmen an einer Verlosung teil. Zudem werden die jüngsten und ältesten Radfahrer ausgezeichnet.

Die Abfahrtszeiten

12.30 Uhr: Enns (Stadthalle), Mauthausen (Bahnhof)

13 Uhr: Behamberg (Wachtberg), Ennsdorf (Gasthof Spitzer), St. Pantaleon-Erla (Dorfplatz), Kronstorf (Brucknerplatz), St. Ulrich (Feuerwehrhaus Kleinraming)

13.30 Uhr: Ernsthofen (Ortsplatz), Haag (Mostviertelhalle), Haidershofen (Ortsplatz), St. Valentin (Hauptplatz), Strengberg (Gemeindeamt), Weistrach (Dorfplatz), Dietach (Kirchenplatz)

