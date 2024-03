Stelzer-Wögerer ist Wirtschaftsbund-Bezirksobfrau in Steyr

Der Wirtschaftsbund Steyr-Stadt hat einen neuen Vorstand: Beim Bezirkstag wurde Bettina Stelzer-Wögerer, seit dem Jahr 2010 in dritter Generation Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Wögerer, einstimmig zur Bezirksobfrau gewählt. Neuer Stellvertreter ist Clemens Klinglmair.

Stelzer-Wögerer folgt an der Spitze des Wirtschaftsbundes Eduard Riegler nach. Dieser hatte diese Funktion zwölf Jahre lang mit großem Engagement ausgeübt.

Die 53-jährige Unternehmerin ist mit Landeshauptmann Thomas Stelzer verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie leitet als Geschäftsführerin und Gesellschafterin die im Jahr 1953 gegründete Wögerer GmbH. Das Steyrer Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern ist auf ganzheitliche Gastronomie- und Hotelkonzepte spezialisiert. Nach ihrer Tätigkeit als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steyr von 2011 bis 2021 ist Stelzer-Wögerer seit 2021 stellvertretende Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich. Seit 2017 war sie WB-Obmann-Stellvertreterin in Steyr.

"Es ist mir wichtig, den vielen erfolgreichen klein- und mittelständischen Unternehmen ein besonderes Augenmerk zu geben. Denn sie bilden neben unseren starken Industriebetrieben eine wichtige Säule des Wirtschaftsstandorts Steyr", sagt Stelzer-Wögerer.

