Steiner holt Gold beim Landespflügen

Stefan Steiner von der Landjugend Kremsmünster zog am vergangenen Samstag beim Landespflügen in Weng im Bezirk Braunau in der Klasse "Beetpflüge" die schönsten Ackerfurchen im ganzen Land. Der Pflügerroutinier holte mit dem rekordverdächtigen Vorsprung von 15,30 Punkten auf Gerald Seiberl von der LJ Reichenau nach 2016 und 2019 seinen bereits dritten Landesmeistertitel.

In der Klasse Drehpflug-Standard erkämpfte Peter Flotzinger, ebenfalls von der Landjugend Kremsmünster, den hervorragenden dritten Rang. Vierter wurde Robert Klausner von der Landjugend Waldneukirchen. Er erhielt zudem die Auszeichnung als bester Newcomer.

Stefan Steiner, Vize-Bundesmeister 2016 und Silbermedaillengewinner bei der Pflüger-WM in Kenia 2017, ist bereits am kommenden Wochenende wieder im Einsatz. Er peilt beim Bundesleistungspflügen in Egelsee bei Pyhra im Bezirk St. Pölten-Land seinen ersten Bundesmeistertitel an. Der Kremsmünsterer zählt auch dort wieder zu den Sieganwärtern.