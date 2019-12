Steinbacher Ortsplatz wird bei der Jubiläums-Raunacht zum Woodstock der Perchten

Die Perchtensaison ist bereits voll im Gang. Auch das Steyrtal wird von den zotteligen Gesellen zu Jahresbeginn nicht verschont: Bei der 20. Steinbacher Perchtenraunacht am Sonntag, 5. Jänner, ab 17 Uhr werden hunderte Perchten aus allen Himmelsrichtungen durch Feuer und Rauch über den Ortsplatz stürmen. Dieser wird sich dabei wieder in einen brodelnden Hexen- und Perchtenkessel verwandeln.

Glück und Gesundheit

"Die Perchten vertreiben bei ihren spektakulären Läufen nicht nur die bösen Geister und pflegen einen alten Brauch", verrät Patrick Löffler, Obmann der 35-köpfigen Steyrtaler Perchtengruppe, "sondern sie bringen dem Publikum beim Schlagen mit ihren Pferdeschweifen auch Glück und Gesundheit."

Bei der Jubiläums-Raunacht am 5. Jänner werden mehr als 250 Perchten aus ganz Österreich das Publikum in Steinbach verzaubern. Einlass ist um 17 Uhr, der Lauf selbst beginnt um 18.30 Uhr. Abgerundet wird die Veranstaltung von einem Riesenfeuerwerk sowie einer großen DJ-Party in der Perchtenhölle. Der Eintritt ist frei, über freiwillige Spenden freuen sich die Steyrtaler Perchten aber.

Neben dem traditionellen Rahmenprogramm hat sich die Steinbacher Brauchtumsgruppe für das Jubiläum ein paar besondere Höhepunkte einfallen lassen. "Wir werden eine akrobatische Einlage vorführen sowie die traditionsreichsten und schönsten Perchtengruppen aus dem deutschsprachigen Raum auftreten lassen", sagt Löffler, "dazu haben wir bereits Österreichs erstes Perchten-Casting veranstaltet und die besten Brauchtumsgruppen nach Steinbach eingeladen. Unser Ortsplatz wird zum Woodstock des Perchtentreibens."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at