Steinbach hat erstmals eine lebensgroße Krippe

Mit mehr als 600 Krippen aus der ganzen Welt hat sich das Steinbacher Krippenhaus längst weithin einen Namen gemacht. Seit 24 Jahren werden hier ebenso einfache wie künstlerisch wertvolle Krippen aus allen fünf Kontinenten gezeigt. . Prunkvolle Darstellungen (z. B. aus Japan, Sizilien, Polen, Tansania usw.) begeistern ebenso wie schlichte Figuren (z. B. aus Burundi, Chile, Korea) und Arbeiten, die durch besondere Handwerkskunst (z. B. von der Elfenbeinküste, aus Peru, Iran) oder seltene Techniken (Gelbguss, Specksteinschnitzerei) hervorstechen.

Heuer kommt mit der lebensgroßen Darstellung der Heiligen Familie des Schnitzkünstlers Manfred Fürschuß aus Leonstein ein ganz besonderes Ausstellungsstück am Ortsplatz neu dazu, das er vorab schon mit Herbert Kandra. Obmann des Krippenvereins, und Herbert Brandstätter präsentiert hat. Der Leonsteiner Künstler ist kein Unbekannter mehr. So findet man in der Region an mehreren Plätzen Holzschnitzereien von ihm.

Feierlich eingeweiht wird das Kunstwerk am 1. Dezember, dem traditionellen Bratwürstelsonntag, um 11 Uhr. Das Krippenhaus selbst ist im Advent an den Sonn- und Feiertagen geöffnet.

