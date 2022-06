Stefanie Sargnagel macht heute in Sierning "Dicht"

Mit auf eine Reise ins Wien der 1990er-Jahre nimmt Stefanie Sargnagel all jene, die ihre musikalische Lesung aus ihrem jüngsten Roman "Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin" besuchen. Die 36-jährige Schriftstellerin, die seit ihrem Erstlingserfolg "Binge Living: Callcenter-Monologe" zu den bedeutendsten heimischen Autoren des 21. Jahrhunderts zählt, bringt immer das zu Papier, was sie beobachtet. Und das kann vulgär, rotzfrech, liebevoll und ironisch sein. Sargnagels Texte sind ehrlich und erzählen von Randfiguren in der Mitte des Lebens. Zu hören und zu sehen ist sie heute ab 19 Uhr im Schauraum des Kulturgartens Brunnern in Sierning.